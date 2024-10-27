Насколько вероятны массовые протесты в Грузии после выборов

Чем закончились выборы
27 октября Центризбирком (ЦИК) Грузии опубликовал окончательные итоги прошедших накануне выборов в грузинский однопалатный парламент. Согласно этим данным, явка составила 58,94%, или 2,06 млн человек. Голосование впервые проходило по пропорциональной системе, то есть 150 парламентских мандатов будут распределены между партиями пропорционально тому, сколько голосов набрали их списки. Чтобы пройти в парламент, партии или их объединения должны были преодолеть 5-процентный порог. По данным ЦИК, депутатские мандаты получают пять политических сил:
- «Грузинская мечта», которая правит в стране с 2012 года, — за нее проголосовало 53,92%, или 1,118 млн избирателей;
- «Коалиция за перемены» — 11,03%, или 229 тыс. избирателей;
- «Единство — Национальное движение», где ведущую роль играет «Единое национальное движение» (ЕНД) экс-президента Михаила Саакашвили, — 10,16%, или 210 тыс. избирателей;
- «Сильная Грузия» — 8,81%, или 182,8 тыс. избирателей;
- «За Грузию», партия бывшего премьер-министра Георгия Гахарии (2019−2021 годы), — 7,77%, или 161,2 тыс. избирателей.
Последние четыре — оппозиционные коалиции, выступающие против «Грузинской мечты». В мае 2024 года все они, кроме «За Грузию» Гахарии, присоединились к так называемой Грузинской хартии — «дорожной карте», которую предложила президент республики Саломе Зурабишвили; по ее словам, этот документ позволит разрешить политический кризис в стране и вернуть ее на путь евроинтеграции. Пункты хартии перекликаются с рекомендациями Евросоюза — девятью шагами на пути в ЕС, которые Брюссель обозначил в ноябре 2023 года, перед тем как предоставить Грузии статус кандидата.
Предварительные итоги выборов ЦИК объявил вечером в субботу, и из них следовало, что «Мечта» лидирует. К тому моменту обе стороны — правящая партия и оппозиция — объявили о своей победе. Они ориентировались на результаты экзитполов, которые появились через 15 минут, после того как закрылись избирательные участки, и принципиально отличались друг от друга в зависимости от организатора опросов — провластные отдавали «Мечте» 56,1%, а оппозиционные прочили коалициям в сумме до 51,9%.
На этом фоне «Грузинская мечта» устроила у своего офиса в Тбилиси салют, а ее основатель и почетный председатель Бидзина Иванишвили обратился к избирателям с благодарностью. «Это редкий случай в мире, когда одна и та же партия достигает такого успеха в такой сложной ситуации — это хороший показатель таланта грузинского народа. Уверяю вас, наша страна добьется больших успехов в ближайшие четыре года», — заявил он (цитата по Interpressnews).
Оппозиция утверждала прямо противоположное. Как говорила Зурабишвили, которая в последние годы находится в конфликте с правительством, «европейская Грузия побеждает с 52%, несмотря на попытку фальсификаций и без голосов диаспоры». Лидер ЕНД Тина Бокучава на брифинге заявила, что «время Иванишвили закончилось» и что в кратчайшие сроки оппозиция начнет переговоры по коалиционному правительству. «Грузинский народ выбрал на исторических выборах коалиционное правительство, коалиционную власть. Мы с большой ответственностью относимся к оказанному нам доверию народа», — сказала она (цитата по Interpressnews).
После того как ЦИК признал выборы состоявшимися и обнародовал итоги, из которых следовало, что побеждает все-таки «Грузинская мечта», оппозиция заявила, что не признает эти результаты. Бокучава назвала их украденными; она обвинила ЦИК в том, что тот выполнил «грязный заказ» Иванишвили и объявил результаты, которые показывают, что «олигарх Иванишвили украл победу у грузинского народа и тем самым украли европейское будущее».
«Мы не признаем результаты этих выборов, выборы украдены, в Грузии произошла узурпация власти, это конституционный переворот, — заявил лидер “Коалиции за перемены” Ника Гварамия (цитата по Interpressnews). — “Грузинская мечта” является автором конституционного переворота, и “Грузинская мечта” ответит за это в порядке, предусмотренном законодательством Грузии. Но прежде чем это произойдет, “Грузинской мечте” придется признать победу оппозиции». Элене Хоштария — лидер входящей в коалицию партии «Дроа» (с груз. — «Пора») — пообещала, что оппозиция «будет бороться» и будет делать это на улицах.
Вечером 27 октября Зурабишвили выступила с обращением, в котором заявила, что она не признает итоги выборов. Она также призвала всех разделяющих ее позицию прийти вечером 28 октября на митинг на проспекте Руставели, где находится грузинский парламент.
Как ситуация может развиваться дальше
Ожидалось, что, каким бы ни был исход выборов, за ними последуют протесты. Грузинские СМИ сообщали, что власти, опасаясь захвата протестующими Центризбиркома, включили его в список стратегических объектов, нуждающихся в особой охране. Зурабишвили утверждала в ответ, что никто переворота не планирует и что «здание ЦИК может стоять на месте». Тогда же она предположила, что, если «Грузинская мечта» победит в четвертый раз, для нее лично это может закончиться импичментом и даже тюрьмой.
Как бы то ни было, ни вечером 26 октября, ни на следующий день протестов в Тбилиси или сколь-либо заметных политических акций на улицах не было. Оппозиция встретилась с президентом, чтобы решить, что делать дальше. К протестам в этот день призывал и находящийся в заключении Михаил Саакашвили. «Сейчас не время печалиться о том, как нас обманули. Сейчас время для больших протестов, которые покажут миру, что мы боремся за свободу и что мы — те люди, которые не терпят несправедливости», — говорится в сообщении на его странице в Facebook (принадлежит Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена).
Саакашвили также заявил, что оппозиция должна отказаться от парламентских мандатов. Так, в частности, и планирует поступить «Коалиция за перемены». «Мы не намерены легитимизировать украденные голоса избирателей, мы отказываемся от своих парламентских мандатов», — заявила первый номер в списке коалиции Нана Малашхия (цитата по Interpressnews). К этому заявлению присоединились первые 20 кандидатов из списка. В «Единстве — Национальном движении» также заявили, что его представители не будут участвовать в работе парламента. «Когда мы сказали, что не признаем результатов выборов, это подразумевает то, что мы не планируем входить в парламент. Я уверена, что на этот счет не было даже вопросов, когда речь о “Единстве — Национальном движении”, — заявила Бокучава (цитата по ТАСС).
Оппозиционные депутаты уже отказывались от мандатов — такое было в 2020 году; оппозиция тогда также требовала перевыборов. Это ни к чему не привело — «Грузинская мечта» смогла сформировать правительство в одиночку.
По вопросу протестов среди оппозиционных коалиций единства нет. Лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария заявил, что присоединится только к народному протесту, а не к партийному. «Если мы хотим партийный протест, мы сами организуем этот протест. Как вы думаете, организация митинга является проблемой?» — приводит его слова грузинский «Первый канал».
Согласно Конституции, первое заседание парламента должно пройти в течение десяти дней после выборов. Его назначает президент. Премьер-министр и бывший лидер «Мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что, если Зурабишвили не станет этого делать, на десятый день парламент соберется самостоятельно. По его словам, «здесь у президента нет никакого ресурса для саботажа, даже если она грубым образом нарушит Конституцию».
Как на итоги выборов отреагировали за рубежом
27 октября «Грузинскую мечту» поздравили с переизбранием премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава МИД республики Петер Сийярто, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян. Будапешт объявил, что
От лица Евросоюза, который заморозил контакты с Тбилиси и призывал грузин проголосовать за европейское будущее, высказался глава Евросовета Шарль Мишель. Он, в частности, отметил, что Брюссель принимает к сведению оценки наблюдательных миссий, призвал грузинский ЦИК оперативно расследовать нарушения, а грузинское руководство — подтвердить приверженность европейскому курсу и наладить конструктивный диалог между всеми политическими силами.