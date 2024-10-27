Насколько вероятны массовые протесты в Грузии после выборов

Как бы то ни было, ни вечером 26 октября, ни на следующий день протестов в Тбилиси или сколь-либо заметных политических акций на улицах не было. Оппозиция встретилась с президентом, чтобы решить, что делать дальше. К протестам в этот день призывал и находящийся в заключении Михаил Саакашвили. «Сейчас не время печалиться о том, как нас обманули. Сейчас время для больших протестов, которые покажут миру, что мы боремся за свободу и что мы — те люди, которые не терпят несправедливости», — говорится в сообщении на его странице в Facebook (принадлежит Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена).