Захарова ответила Зурабишвили на заявление о непризнании выборов в Грузии

«Поэтому полагать, что ЕС еще кого-то может одарить “европейским будущим” просто глупо. Пока страны и народы думают самостоятельно, а не беспрекословно выполняют приказы вашингтонских кураторов, у них есть будущее», — сообщила дипломат.