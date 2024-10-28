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Захарова ответила Зурабишвили на заявление о непризнании выборов в Грузии

Мария Захарова спросила президента Грузии, чем грузинское будущее хуже европейского.
Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время комментирования заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили о несогласии с результатами выборов задала ей вопрос, чем грузинское будущее хуже европейского.

«Грузия, напомню французской гражданке, древнее Франции», — отметила Мария Захарова.

Кроме того, она напомнила, что американские власти отняли «европейское будущее» у Евросоюза, «обвалив экономику и переманив флагманов бизнеса», а до этого наводнили ЕС нелегальными мигрантами.

«Поэтому полагать, что ЕС еще кого-то может одарить “европейским будущим” просто глупо. Пока страны и народы думают самостоятельно, а не беспрекословно выполняют приказы вашингтонских кураторов, у них есть будущее», — сообщила дипломат.

Ранее Саломе Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации на парламентских выборах в Грузии.