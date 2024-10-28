Правящая партия Японии утратила парламентское большинство

Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) потеряла большинство парламента, хотя и сохраняет лидирующие позиции на досрочных выборах в нижней палате. Об этом свидетельствуют предварительные данные голосования, обнародованные телеканалом NHK.
По информации, озвученной 27 октября, ЛДП и ее коалиционный партнер «Комэйто» впервые с 2012 года не смогли удержать большинство в нижней палате парламента.
Как передает NHK, оппозиционные партии, Конституционно-демократическая партия, Демократическая партия для народа, Коммунистическая партия Японии и Партия японских инноваций, совместно заняли не менее 235 мест, преодолев порог в 233 мандата для формирования большинства.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации на прошедших в стране парламентских выборах и отказалась признавать их итоги.