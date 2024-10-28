Захарова прокомментировала высказывания президента Грузии о евроинтеграции

Голосование в Грузии проходило 26 октября с 08:00 до 20:00. Правящая партия «Грузинская мечта» победила на них с более чем 50% голосов, по данным ЦИК. В свою очередь, три оппозиционные партии — «Единое национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия» — не признали результаты выборов. Позднее один из лидеров «Коалиции» — Элене Хоштария — объявил о начале протестов с 27 октября.