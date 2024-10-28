Захарова прокомментировала высказывания президента Грузии о евроинтеграции

Ранее в тот же день Зурабишвили на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter) заявила, что не признает результаты парламентских выборов, так как не хочет «отказываться от европейского будущего».
Захарова в ответ назвала убеждение Зурабишвили в том, что «ЕС еще кого-то может одарить европейским будущим», глупым и необоснованным.
«Лишение будущего — это лишение независимости и национальных интересов. Пока страны и народы думают самостоятельно, а не беспрекословно выполняют приказы вашингтонских кураторов, у них есть будущее», — отметила она.
Официальный представитель МИД РФ также указала, что США отобрали «европейское будущее» у ЕС, обвалив экономику и переманив флагманов бизнеса, а также ограничив ресурсную подпитку.
«Кстати, у меня вопрос к Зурабишвили: а чем грузинское будущее хуже европейского?» — указала Захарова.
Голосование в Грузии проходило 26 октября с 08:00 до 20:00. Правящая партия «Грузинская мечта» победила на них с более чем 50% голосов, по данным ЦИК. В свою очередь, три оппозиционные партии — «Единое национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия» — не признали результаты выборов. Позднее один из лидеров «Коалиции» — Элене Хоштария — объявил о начале протестов с 27 октября.
Президент страны Саломе Зурабишвили также выразила свое несогласие с результатами выборов. Она назвала результаты голосования тотальной фальсификацией. В то же время корреспондент «Известий» сообщал, что у здания грузинского парламента замечено несколько человек с украинскими и европейскими флагами.