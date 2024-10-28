WP: китайские хакеры из Salt Typhoon перехватывали звонки политиков США

Китайские хакеры, предположительно связанные с группировкой Salt Typhoon, которая, как считается, действует под контролем правительства Китая, перехватывали телефонные разговоры американских политиков, включая одного из советников-кандидатов в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.
Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на анонимные источники.
По имеющимся данным, хакеры получили доступ не только к записям телефонных звонков, но и к незашифрованным текстовым сообщениям. Сейчас власти США проводят расследование, пытаются установить, сколько именно данных попало в руки злоумышленникам.
Ранее экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон рассказал о подслушивающем устройстве, оставленном в его туалетной комнате в 2017 году премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.