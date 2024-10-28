Историк Матвеев: Гитлер пытался столкнуть Болгарию и СССР на поле боя

Во время Второй мировой войны нацистская Германия активно оказывала влияние на Болгарию, стремясь обострить ее отношения с Советским Союзом и даже провоцировать вооружённые конфликты между ними. Об этом рассказал РИА Новости историк спецслужб Олег Матвеев из Центра памяти истории при президенте РФ.
Сегодня исполняется 80 лет со дня подписания мирного договора между СССР и Болгарией в Москве. Матвеев напомнил, что после поражения в Первой мировой войне Болгария оказалась среди проигравших и потеряла значительную территорию, включая доступ к Эгейскому морю. В соответствии с Нёйским договором 1919 года, Болгария наложила ограничения на армию и обязала иметь авиацию и тяжелое вооружение, что подтолкнуло её к реваншистским настроениям с Германией и Венгрией.
После прихода Адольфа Гитлера к власти нацистская Германия начала активно привлекать Болгарию на свою сторону, предоставляя военно-экономическую помощь и займы. Этот процесс достиг своего пика, когда 1 марта 1941 года Болгария присоединилась к пакту «Рим-Берлин-Токио», разрешив использовать свои укрепления для вторжения вермахта в Югославию и Грецию.
Матвеев отметил, что подписание соглашения с Тройственным пактом оказалось для Германии инструментом, поскольку болгарский царь Борис III долгое время колебался, несмотря на сильное давление. Во Второй мировой войне Болгария оказалась единственной союзницей Германии, которая не только не участвовала в боевых действиях против Советского Союза, но и смогла сохранить с ним дипломатические отношения, что все эти годы сильно раздражало Германию, подчеркнул собеседник агентства.
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