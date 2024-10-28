Аятолла Хаменеи: Израиль допустил ошибку, нанеся удар по Ирану

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сообщил, что Израиль допустил серьёзную ошибку, нанеся удар на иранской территории. Об этом он написал на платформе X*.
По словам Хаменеи, израильская сторона совершила просчет в отношении Ирана и до сих пор не осознала истинную силу, инициативность и солидарность иранского народа.
Ранее министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин выразил уверенность в том, что Тегерану «следует воздержаться» от ответа на удар со стороны Израиля.
Напомним, израильские военные в ночь на субботу заявили об ударе по военным объектам в Иране.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.