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Axios: штаб Харрис не допускает Байдена до подготовки к выборам

Действующий американский лидер не проводит агитационные мероприятия за Камалу Харрис, хотя имеет соответствующее желание.

Источник: Аргументы и факты

Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис не разрешает нынешнему американскому лидеру Джо Байдену провести агитационные мероприятия за нее. Подробности озвучили авторы Axios.

При этом Байден имеет соответствующее желание. Однако в узких кругах он воспринимается как «политическая обуза», которая может испортить ситуацию перед выборами.

«Штаб Харрис продолжает отвечать: “Мы свяжемся с вами”», — указано в публикации.

Байден является непопулярным президентом с рейтингом одобрения в 39 процентов. Он считается просто «напоминанием» о последних четырех годах, а не новым путем вперед.

Ранее кандидат в президенты от Республиканкой партии Дональд Трамп заявил, что Байден не заслуживает власти. Это понимает «весь мир», который смотрит на нынешнего руководителя.