Axios: штаб Харрис не допускает Байдена до подготовки к выборам

Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис не разрешает нынешнему американскому лидеру Джо Байдену провести агитационные мероприятия за нее. Подробности озвучили авторы Axios.
При этом Байден имеет соответствующее желание. Однако в узких кругах он воспринимается как «политическая обуза», которая может испортить ситуацию перед выборами.
«Штаб Харрис продолжает отвечать: “Мы свяжемся с вами”», — указано в публикации.
Байден является непопулярным президентом с рейтингом одобрения в 39 процентов. Он считается просто «напоминанием» о последних четырех годах, а не новым путем вперед.
Ранее кандидат в президенты от Республиканкой партии Дональд Трамп заявил, что Байден не заслуживает власти. Это понимает «весь мир», который смотрит на нынешнего руководителя.