«Мэр Хабаровска обязан…»: губернатор Хабаровского края высказался о строительстве новостроек

«Мэр Хабаровска обязан людям объяснять, что обязательства городской администрации — обеспечивать социальными объектами в первую очередь уже построенные микрорайоны. А в новых жилых комплексах это должны брать на себя застройщики. Если они не выполняют обязательства, значит, надо населению, в том числе тем людям, которые купят у них квартиры, объяснять, что в ближайшие годы там не планируется ни школ, ни детских садиков, что они будут жить в домах в голом поле».