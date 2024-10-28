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«Мэр Хабаровска обязан…»: губернатор Хабаровского края высказался о строительстве новостроек

Губернатор Хабаровского края побывал на стройке тепломагистрали ТМ-35.

Источник: Пресс-служба губернатора Хабаровского края

Во время визита на объект, от местных жителей новых микрорайонов он знал о существующих проблемах. Напомним, Ореховую Сопку в Хабаровске активно застраивают благодаря механизму комплексного развития территорий (КРТ). При этом застройщики не только строят, но и проектируют здесь три детсада и одну школу.

«Но они строить должны, а не проектировать! Проекты мы и сами можем сделать. Создавать объекты социальной инфраструктуры они должны заблаговременно — до завершения строительства домов».

Глава региона подчеркнул, что городские власти и минстрой должны учитывать обозначенной выше требование, но факт — оно не соблюдено. Дмитрий Демешин подчеркнул:

«Мэр Хабаровска обязан людям объяснять, что обязательства городской администрации — обеспечивать социальными объектами в первую очередь уже построенные микрорайоны. А в новых жилых комплексах это должны брать на себя застройщики. Если они не выполняют обязательства, значит, надо населению, в том числе тем людям, которые купят у них квартиры, объяснять, что в ближайшие годы там не планируется ни школ, ни детских садиков, что они будут жить в домах в голом поле».