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Daily Mail: Трамп может объявить тотальную войну Стармеру

Причиной является скандал вокруг предполагаемого вмешательства Лейбористской партии в американские выборы в интересах вице-президента США Камалы Харрис.

Источник: Аргументы и факты

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп намерен объявить войну премьер-министру Великобритании Киру Стармеру в случае своей победы на выборах. Информацию передает Daily Mail со ссылкой на неназваные источники в партии тори.

Причиной является скандал вокруг предполагаемого вмешательства Лейбористской партии в американские выборы в интересах вице-президента США Камалы Харрис. Предполагается, что политик нанес серьезный ущерб своим возможным будущим отношениям с Вашингтоном.

«Он воспринимается как антиамериканец и хнычущий, либеральный зануда», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что кандидатура Трампа импонирует многим американским политикам. Победа же Харрис на выборах способна привести мир к ядерному противостоянию.