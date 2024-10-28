Daily Mail: Трамп может объявить тотальную войну Стармеру

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп намерен объявить войну премьер-министру Великобритании Киру Стармеру в случае своей победы на выборах. Информацию передает Daily Mail со ссылкой на неназваные источники в партии тори.
Причиной является скандал вокруг предполагаемого вмешательства Лейбористской партии в американские выборы в интересах вице-президента США Камалы Харрис. Предполагается, что политик нанес серьезный ущерб своим возможным будущим отношениям с Вашингтоном.
«Он воспринимается как антиамериканец и хнычущий, либеральный зануда», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что кандидатура Трампа импонирует многим американским политикам. Победа же Харрис на выборах способна привести мир к ядерному противостоянию.