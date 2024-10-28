В Башкирии прошел особенный форум, назначили новых мэров. Главное

Радий Хабиров рассказал, что сделано в Год заботы о людях с ОВЗ; какие уникальные проекты посмотрели в Башкирии замминистра обороны и глава АСИ; вопросы власти и бизнеса; как будут сотрудничать с Каракалпакстаном; избрали мэров и главу ДУМ. Эти и другие важные новости минувшей недели — в одном материале «Башинформа».
Про назначения
21 октября депутаты горсовета Стерлитамака утвердили кандидатуру нового мэра. Им стал 33-летний уроженец города Эмиль Шаймарданов, ранее занимавший кресло первого заместителя мэра. В заседании горсовета принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров. Поздравляя нового мэра Стерлитамака, он отметил, что «вы сейчас самый молодой глава администрации в Республике Башкортостан». «Принимая данное решение, мы исходили из ваших компетенций и опыта работы», — пояснил Глава.
По словам Радия Хабирова, Стерлитамак динамично развивается, демонстрирует высокие экономические показатели, республика и дальше продолжит содействовать развитию муниципалитета.
Бывший руководитель Стерлитамака Рустем Газизов покинул пост в связи с истечением срока контракта. Радий Хабиров поблагодарил Газизова за работу, вручив медаль «За трудовую доблесть», и отметил, что его компетенции нужны республике. Как выяснил Башинформ, Рустем Газизов займет должность в правительстве Башкирии.
Также новым мэром города Белорецка стала Вероника Домнина. А главой Белорецкого района остался Андрей Иванюта. Переизбраны на новый срок главы Иглинского района Гюзель Насырова, Салаватского района Марс Кашапов, Аургазинского района Арслан Шагаретдинов, Учалинского района Руслан Гилязетдинов. Мэром Дюртюлей переизбрали Ильмира Гареева.
Про Мустая Карима
21 октября в Уфе торжественно вручили гранты Фонда имени Мустая Карима студентам и аспирантам вуза, который окончил сам народный поэт — БашГУ, ныне вошедший в состав Уфимского университета науки и технологий. В год 105-летия Мустая Карима специальной стипендией награждены аспирантка Миляуша Шарафутдинова, студенты Газиз Габбясов и Гульсина Юмагужина, сообщил Башинформ. «Всего стипендиатов теперь 31. Мы очень рады, что у нас очень талантливая молодёжь, что есть кого поощрять», — отметила глава фонда Альфия Каримова.
Днем ранее, 20 октября, в Уфе Радий Хабиров принял участие в памятных мероприятиях, посвящённых 105-летию со дня рождения выдающегося сына башкирского народа, народного поэта республики, фронтовика, Героя Соцтруда Мустая Карима.
Руководитель региона возложил цветы к памятнику поэта. В Национальном молодёжном театре он посмотрел премьеру спектакля «Чёрные воды» по одноимённой поэме Мустая Карима. История погружает зрителя в размышления о смысле человеческой жизни.
«Мустай Карим — выдающийся человек, настоящий сын башкирского народа, великий поэт… Это яркий, невероятно интеллигентный общественный и политический деятель», — подчеркнул Радий Хабиров. Он также поблагодарил дочь поэта Альфию Мустаевну и возглавляемый ею фонд за сохранение наследия Мустая Карима.
Уже почти 20 лет нет рядом с нами поэта. Мустай Карим скончался 21 сентября 2005 года. В распоряжении «Башинформа» оказались ранее неопубликованные фото, сделанные во время траурной церемонии прощания с народным поэтом Башкирии. На фото запечатлен еще совсем молодой Радий Хабиров, который пришел отдать дань памяти и уважения великому сыну башкирского народа.
По словам Хабирова, Мустай Карим ему особенно дорог, поэт оставил в его жизни удивительный след. Тогда Радий Хабиров работал руководителем администрации президента РБ и часто встречался с Мустаем Каримом по различным вопросам. Народный поэт приходил просить за других. «Так сложилось, что я имел счастье жить рядом с ним, работать с ним, быть с ним в доверительных, настоящих, я бы сказал, мужских отношениях. Мне посчастливилось общаться с ним, слушать его размышления о том, что такое хорошо и что такое плохо, о любимом народе. Я хорошо знаю все его переживания», — отмечал Радий Хабиров.
Радий Хабиров был одним из последних, кто видел Мустая Карима живым. «Он тяжело болел, лежал в кардиоцентре. И я попросил предупредить меня, если ситуация будет плохо разворачиваться. Поздно ночью мне позвонили, и я пришёл к нему в реанимацию. Ему уже было тяжело говорить. Я пытался его подбодрить, говорю: “Мустафа Сафич, как же так? Скоро День республики, мы уже готовим в президиуме ваше традиционное место”. А он шутит: “А ты сделай так, оставь это место и напиши — здесь Мустай”», — поделился Радий Хабиров. Он добавил, что одно из его любимых произведений Мустая Карима — повесть «Радость нашего дома». И очень важно, что огромное наследие поэта остаётся с нами и его слово продолжает жить и вдохновлять людей.
Про встречу с Якушевым
22 октября Глава Башкирии Радий Хабиров встретился в Москве с врио секретаря генсовета партии «Единая Россия», первым вице-спикером Совета Федерации Владимиром Якушевым. Они обсудили перспективы развития регионального отделения партии. В целом по всем показателям деятельности у нас отмечается рост, сообщил Глава республики. Один из приоритетов работы — поддержка участников специальной военной операции и членов их семей.
«Наше реготделение активно занимается поддержкой специальной военной операции — оказанием гуманитарной помощи новым территориям, заботой о наших военнослужащих и членах их семей. Это направление с начала СВО курируют порядка 2 тысяч волонтёров», — рассказал Радий Хабиров.
Глава Башкортостана предложил реализовать проекты, которые вовлекут различные спортивные сообщества в партийную работу, и пригласил Владимира Якушева 16 ноября в Уфу. В этот день планируется провести большую конференцию реготделения «Единой России», а также Всероссийский форум и турнир в рамках партийного проекта «Za самбо».
Глава Башкирии отметил, что «Владимир Владимирович — очень опытный человек, поэтому он прекрасно понимает задачи, которые стоят в том числе перед нашей республикой». «А ещё он наш земляк, уроженец Нефтекамска. И ему всегда небезразлично всё, что происходит в Башкортостане», — отметил Радий Хабиров.
Про особенный форум
24 октября в конгресс-холле «Торатау» в пленарном заседании форума приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, статс-секретарь — замминистра обороны РФ, руководитель госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
«В этом зале собрались единомышленники, которые стараются сделать жизнь “особенных” людей лучше. Именно в рамках форума рождаются новые смыслы и идеи о том, как мы можем поддержать таких жителей», — сказал Радий Хабиров. Он рассказал, что этот год в республике объявлен Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. При этом сегодня в условиях спецоперации необходимо помочь адаптировать к полноценной жизни ребят, которые получили увечья на передовой. «Поэтому мы приняли решение объявить следующий год Годом участников специальной военной операции и членов их семей», — сообщил Хабиров. Он также рассказал о комплексной работе, которая позволяет «особенным» людям возвращаться к полноценной жизни. Так, уже второй год в республике выделяют деньги на субсидии производителям средств реабилитации. В Уфе открыли крупнейший в России реабилитационный центр «Салют», который стал площадкой одновременно для оздоровления, обучения и социализации детей с особенностями развития.
Возможности центра «Салют» в Уфе высоко оценила руководитель АСИ Светлана Чупшева. Это уникальный проект, где на одной площадке объединили ресурсы разных ведомств, подчеркнула она и выразила заинтересованность «вместе с командой Башкортостана участвовать в разработке методик оказания комплексной реабилитации и подготовке специалистов». «Применяя передовые технологии, инновации в промышленности и науке, можно обеспечить высокий уровень качества жизни людей с инвалидностью», — отметила Чупшева.
По словам Хабирова, в рамках тематического Года в обществе появилось такое ощущение теплоты и более близкого отношения к людям с ОВЗ, есть ясная картина, что еще нужно сделать для доступной среды, отремонтировали ряд реабилитационных центров в муниципалитетах.
На форуме в Уфе обсудили изменения в законодательстве по реабилитации инвалидов. Новый закон установит современные стандарты предоставления услуг и обеспечит равный доступ к реабилитации, также регионы смогут получить дополнительные меры федеральной поддержки.
Глава госфонда Анна Цивилёва выразила признательность руководству республики за высокий уровень организации форума и значимость его повестки. «Мы, безусловно, будем поддерживать этот проект и развивать предлагаемые здесь идеи», — отметила она.
В завершение были подписаны национальные инклюзивные договоры, в рамках которых предприятия и организации будут расширять своё взаимодействие с инвалидами. Радий Хабиров поблагодарил участников за конструктивную дискуссию и вручил ордена.
Также гости форума осмотрели выставку, на которой более 50 предприятий страны представили изделия для реабилитации и социализации жителей с ОВЗ. Глава республики отметил, что в Башкортостане действует своя программа поддержки производителей технических средств реабилитации, сообщил Башинформ.
Про инвестиции
В этот же день, 24 октября в Уфе Радий Хабиров и гендиректор АСИ Светлана Чупшева встретились с бизнес-сообществом республики и приняли участие в экспертной сессии на тему «Инвестиционный климат. Стратегия лидерства».
«Мы завершаем год с хорошими показателями в сфере привлечения инвестиций. И чтобы сохранить этот темп, необходимо предпринимать дополнительные меры по улучшению инвестклимата», — отметил на встрече Глава региона.
По словам гендиректор АСИ, республика демонстрирует успехи в упрощении процедур для запуска инвестпроектов, создании условий для выхода компаний на международные рынки. «У Башкортостана — большой потенциал для продвижения своих брендов и продуктов на мировой арене», — подчеркнула Светлана Чупшева.
Участники сессии обсудили инструменты для эффективного взаимодействия между органами власти и бизнес-сообществом. Глава республики сообщил, что правительство региона получает обратную связь в том числе через анонимные опросы. Это помогает выявлять проблемные точки. Так, по словам Хабирова, предприниматели высказывают озабоченность по деятельности муниципалитетов, которые четко не показывают все процедуры, связанные с продажей муниципального имущества или сдачей в аренду.
«Несмотря на явный прогресс, работу по поддержке предпринимателей будем продолжать», — подчеркнул Глава Башкортостана. «В свою очередь, мы ждем от бизнеса тоже ответственной государственной политики, чтобы это был социально ответственный бизнес, чтобы они четко выполняли социальные задачи перед своими работниками», — сказал он.
В Уфе Радий Хабиров и Светлана Чупшева посетили творческое пространство «Арт-Квадрат», где состоялась встреча с представителями креативного сообщества и презентация их новых проектов. Также они посетили архитектурную школу «Кубус» и оценили творческие возможности воспитанников студии «Оперение/ХАХАЧУ».
«Вы показали замечательные проекты, которыми может гордиться вся страна. В Башкортостане действительно сформировалось мощное сообщество представителей креативных индустрий», — отметила Чупшева.
На площадке «Арт-Квадрата» Глава Башкортостана и гендиректор АСИ в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии открытия третьей в республике Школы креативных индустрий. Её создали на базе Сибайского колледжа искусств. В этой школе помогут раскрыть таланты детей по четырём компетенциям: дизайн и графический дизайн, звукорежиссура, анимация, фото- и видеопроизводство, сообщил Башинформ.
Про ДУМ
24 октября Радий Хабиров принял участие в работе IX съезда Духовного управления мусульман Башкирии. На съезде обсудили актуальные вопросы деятельности религиозной организации и избрали ее председателя. Духовное управление мусульман республики имеет более чем вековую историю. Оно включает 856 общин и является одним из самых крупных в стране. По словам Хабирова, в республике сегодня проживает более 2 млн этнических мусульман.
«Вся деятельность мусульманской уммы Башкортостана направлена на укрепление многовековых традиций ислама, дружбы народов, просвещение, воспитание подрастающего поколения», — отметил Глава республики и поблагодарил всех за достойный вклад в сохранение традиционных семейных ценностей, патриотическое воспитание молодежи. Также он выразил признательность духовным лидерам мусульман за поддержку участников СВО и помощь нуждающимся жителям в России и за её пределами.
На съезде руководитель республики обозначил приоритетные задачи ДУМ на ближайшую перспективу — это дальнейшее развитие религиозного образования, укрепление мусульманских общин, обеспечение их хорошо подготовленными богословами. Радий Хабиров сообщил, что в Уфе продолжается строительство соборной мечети «Ар-Рахим». «Мы обязательно её достроим», — заверил он. Глава Башкирии также вручил госнаграды имам-хатыбам мечетей.
Делегаты съезда избрали председателя ДУМ Башкортостана. Религиозную организацию на пять лет вновь возглавил Айнур Биргалин.
Про СВО
24 октября в Уфе Радий Хабиров и председатель госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева ознакомились с работой филиала фонда в республике. Фонд оказывает содействие демобилизованным ветеранам СВО, а также семьям погибших бойцов. За время работы филиал принял более 68 тысяч обращений, 64 тысячи из них уже решены. Основными вопросами остаются — назначение мер поддержки; юридическая и медицинская помощь; получение выплаты. Анна Цивилева пообщалась с сотрудниками филиала фонда и поблагодарила их за работу. В нем трудятся 97 социальных координаторов.
«Радует, что в Башкортостане социальными координаторами нашего фонда начали работать ветераны СВО, которым намного легче найти общий язык с ребятами, с членами их семей», — отметила Цивилева. Также она положительно оценила уникальные проекты уфимских стоматологических поликлиник, в рамках которых участники СВО и их дети могут получить лечение у стоматолога.
В ходе визита Глава республики вручил медали генерала Шаймуратова победителям спортивного мероприятия среди ветеранов СВО «Герои нашего времени». Анна Цивилева вручила удостоверения ветерана боевых действий участникам СВО и ключи от автомобиля ветерану боевых действий.
Анна Цивилёва высоко оценила работу коллектива филиала в Башкирии, а также отметила республиканские программы помощи защитникам Отечества. Она также рассказала, что в каждом филиале фонда будет представитель созданного военно-социального центра, который будет работать с действующими военнослужащими и членами их семей.
24 октября в Уфе Радий Хабиров, Анна Цивилёва и гендиректор АСИ Светлана Чупшева приняли участие в церемонии отправки 136-го гумконвоя для военнослужащих из Башкортостана и жителей Курской области. В составе гумконвоя — 25 единиц техники, а также БПЛА, средства радиоэлектронной борьбы, запчасти, продукты, посылки. Радий Хабиров пообщался с водителями колонны, поблагодарил их за самоотверженный труд и пожелал доброго пути.
2025 год в Башкирии Радий Хабиров объявил Годом участников СВО и членов их семей. При принятии данного решения были учтены обращения воинов, пояснил он.
Вопросы оказания помощи военнослужащим и их семьям обсуждались и на встрече Радия Хабирова с Анной Цивилёвой. Республика уделяет большое внимание развитию системы комплексной реабилитации военнослужащих, получивших серьёзные ранения, сообщил Глава. Работает Республиканский госпиталь ветеранов войн, открыли центры поддержки участников СВО и их семей в городах. «Мы основательно готовимся к возвращению наших парней. Это колоссальный объём работы, который потребует взаимодействия Министерства обороны и руководства регионов», — сказал Радий Хабиров.
Председатель госфонда особо отметила практику создания в городах республики центров помощи военнослужащим: «Я уверена, что этот опыт будут тиражировать и в других субъектах Российской Федерации».
Ранее, 21 октября, на совещании Радий Хабиров вручил башкирским воинам ордена генерала Шаймуратова. В числе награжденных боец СВО из Уфы Павел Самойлин. Ранее указ о его награждении орденом Мужества подписал президент России Владимир Путин.
Участник СВО из Башкирии, кавалер ордена Мужества и медали «За отвагу» Оскар Ситдиков принимает участие в президентской кадровой программе «Время героев». Наставником военнослужащего стал Радий Хабиров, сейчас офицер проходит стажировку в администрации Главы РБ, передал Башинформ.
23 октября в Госдуме наградили родителей павших на СВО воинов. Среди первых награжденных медалью за воспитание достойного гражданина России, защитника Отечества, супруги Лира и Андрей Ядровы из Буздякского района Башкирии — родители танкиста Максима Ядрова. Он погиб во время одного из боёв в начале СВО.
Про Евразийский НОЦ
25 октября Радий Хабиров в уфимском межвузовском кампусе ознакомился с первыми научными результатами и достижениями вузов, которые входят в Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня. Под эгидой центра работают УУНиТ, УГНТУ, БГМУ, БашГАУ, БГПУ, Сколковский институт, а также три научные организации и 32 предприятия. За время деятельности НОЦ они получили 2319 патентов, разработали и передали в производство более 470 передовых технологий и инновационных продуктов, создали более 8,5 тысячи новых рабочих мест. Сегодня здесь реализуется 10 проектов по 4 приоритетным направлениям, сообщил Башинформ.
Так, Радий Хабиров вместе с научным руководителем Национального центра физики и математики, академиком РАН Александром Сергеевым ознакомились с разработками лаборатории интеллектуальных программно-аппаратных робототехнических комплексов, созданной на базе УГНТУ совместно с ООО «Авиатех». В частности, на базе лаборатории создаются системы сортировки деталей с помощью технического зрения и мобильные тележки для перевозки грузов внутри цехов. Молодые ученые БГАУ разработали высококачественные, устойчивые к заболеваниям и сложным погодным условиям сорта картофеля, лука, гороха и пшеницы. А ученые БГМУ разработали гель для 3D-печати искусственных органов. В инженерной школе УУНиТ создают новые типы электрических двигателей. Также Главе показали гоночный болид, сконструированный студентами вуза.
Радий Хабиров отметил важность быстрого внедрения научных разработок в промышленное производство. «Именно через наш Евразийский НОЦ мы осуществляем финансирование различных научных проектов. Первые пять лет его работы были достаточно эффективны и мы поздравляем коллектив НОЦ с этой датой», — сказал он.
Про сотрудничество с Каракалпакстаном
Представительство нашего Евразийского НОЦ планируют открыть в Узбекистане. Об этом и многом другом говорилось 26 октября в Уфе на встрече Главы Башкортостана Радия Хабирова с министром высшего образования, науки и инноваций узбекской Республики Каракалпакстан Батырбеком Каипбергеновым. Делегация республики участвовала в международном форуме Евразийского НОЦ «Наука и индустрия. Стратегия-2030», сообщил Башинформ.
На встрече Радий Хабиров подчеркнул, что Башкортостан совместно с Советом министров Каракалпакстана реализует дорожную карту по развитию сотрудничества. «Мы предлагаем сотрудничество в сфере подготовки специалистов для ключевых отраслей развивающейся экономики Узбекистана. Нам это интересно, у нас есть все ресурсы для этого», — подчеркнул Хабиров.
Сегодня из почти 11 тысяч иностранных студентов, которые обучаются в вузах Башкирии, каждый десятый — из Узбекистана, в Уфе открыли Центр узбекского языка. Регионы намерены сотрудничать в сфере профессиональной подготовки.
«Нас интересует именно система колледжей, подготовка рабочих специальностей — сварщиков, токарей, фрезеровщиков. У нас уже есть конкретные шаги в этом направлении — к нам из Башкортостана приезжали директора ссузов, обсудили ряд проектов», — сказал Каипбергенов.
На встрече также обсудили открытие представительства Евразийского научно-образовательного центра в Нукусе, чтобы проводить совместные исследования. Преподаватели вузов Каракалпакстана смогут повысить в филиале НОЦ свою квалификацию.
Радий Хабиров предложил взаимодействие и в рамках строительства в Башкирии Евразийского музея кочевых цивилизаций. «Нам было бы интересно сотрудничество с вашим Государственным музеем искусств имени Игоря Савицкого, где широко представлена и история Каракалпакстана. Мы могли бы обмениваться экспозициями», — сказал Глава Башкирии.