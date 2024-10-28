В Башкирии прошел особенный форум, назначили новых мэров. Главное

«В этом зале собрались единомышленники, которые стараются сделать жизнь “особенных” людей лучше. Именно в рамках форума рождаются новые смыслы и идеи о том, как мы можем поддержать таких жителей», — сказал Радий Хабиров. Он рассказал, что этот год в республике объявлен Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. При этом сегодня в условиях спецоперации необходимо помочь адаптировать к полноценной жизни ребят, которые получили увечья на передовой. «Поэтому мы приняли решение объявить следующий год Годом участников специальной военной операции и членов их семей», — сообщил Хабиров. Он также рассказал о комплексной работе, которая позволяет «особенным» людям возвращаться к полноценной жизни. Так, уже второй год в республике выделяют деньги на субсидии производителям средств реабилитации. В Уфе открыли крупнейший в России реабилитационный центр «Салют», который стал площадкой одновременно для оздоровления, обучения и социализации детей с особенностями развития.