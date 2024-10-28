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Впервые с 2008 года Токаев посетит Монголию

АСТАНА, 28 окт — Sputnik. Сегодня Токаев посетит Монголию. В последний раз он был в Улан-Баторе 16 лет назад.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

Ожидаются переговоры с президентом и премьером Монголии. Также предстоит подписание межправительственных документов, которые «укрепят правовую базу отношений между двумя странами и будут способствовать расширению сотрудничества в сферах транспорта, логистики, сельского хозяйства, ветеринарии, информационных технологий, культуры и туризма», пишут монгольские СМИ.

По итогам 2023 года двусторонний товарооборот составил 133 миллиона долларов, продемонстрировав рост на 27,7% по сравнению с 2022 годом.

В июле Токаев принял в Акорде президента Монголии и тогда поблагодарил Ухнаагийну Хурэлсуху за конструктивный вклад в успешное проведение заседания в формате «ШОС плюс».

Он также заявил о необходимости увеличения количества авиарейсов между Казахстаном и Монголией, а также призвал рассмотреть возможности строительства автомобильной дороги, которая позволит значительно сократить время в пути.

В свою очередь лидер Монголии высоко оценил результаты политических и социально-экономических преобразований в Казахстане, а также отметил укрепление роли Астаны на международной арене.

По его словам, две страны должны развивать многоплановое сотрудничество, основанное на общих ценностях и историческом прошлом.