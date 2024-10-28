США и ЕС призвали расследовать нарушения в ходе парламентских выборов в Грузии

«Международные наблюдатели не признали результаты выборов свободными и справедливыми. Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей к проведению расследования данных о всех нарушениях, связанных с выборами», — сказано в комментарии госсекретаря США Энтони Блинкена. По его словам, среди нарушений были зафиксированы «злоупотребление правящей партией государственными ресурсами и запугивание».
Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в свою очередь, высказал «серьезные опасения в связи с влиянием недавних законодательных поправок» на исход голосования. «Наблюдатели сообщают о неравных условиях игры, проведении кампании в поляризованной атмосфере… Мы призываем Центральную избирательную комиссию Грузии и другие органы власти выполнить свой долг и обеспечить оперативное, прозрачное и независимое расследование, … прояснить и устранить выявленные нарушения. Это необходимый шаг к восстановлению доверия к избирательному процессу. ЕС с нетерпением ожидает окончательного отчета и рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ», — говорится в заявлении господина Борреля.
Выборы в Грузии прошли 26 октября. Согласно результатам Центральной избирательной комиссии, лидирующую позицию заняла правящая партия «Грузинская мечта» с 54,08% голосов после подсчета 99,2% бюллетеней. Оппозиционные партии отказались признавать официальные результаты выборов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили анонсировала проведение сегодня, 28 октября, акции протеста у здания парламента.