США и ЕС призвали расследовать нарушения в ходе парламентских выборов в Грузии

Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в свою очередь, высказал «серьезные опасения в связи с влиянием недавних законодательных поправок» на исход голосования. «Наблюдатели сообщают о неравных условиях игры, проведении кампании в поляризованной атмосфере… Мы призываем Центральную избирательную комиссию Грузии и другие органы власти выполнить свой долг и обеспечить оперативное, прозрачное и независимое расследование, … прояснить и устранить выявленные нарушения. Это необходимый шаг к восстановлению доверия к избирательному процессу. ЕС с нетерпением ожидает окончательного отчета и рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ», — говорится в заявлении господина Борреля.