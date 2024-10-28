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Глава следственного комитета РФ затребовал доклад о строительстве мечети в Перми

В адрес Александра Бастрыкина поступило сообщение от жителей Верхней Курьи.

Источник: Комсомольская правда

В приемную председателя СК РФ Александра Бастрыкина от жителей микрорайона Верхняя Курья Перми поступило сообщение о строительстве мечети. Местные жители обеспокоены, что это приведет к скоплению мигрантов рядом с их местом жительства.

В комментариях к размещенному во «ВКонтакте» сообщению говорится, что в микрорайоне есть острая нехватка мест в детских садах и секциях, однако мер к строительству объектов социальной инфраструктуры не принимается.

Александр Бастрыкин дал поручение следственным органам Пермского края доложить о результатах процессуальной проверки по поводу несогласия жителей со строительством мечети в Верхней Курье. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

СК