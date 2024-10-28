Глава следственного комитета РФ затребовал доклад о строительстве мечети в Перми

В приемную председателя СК РФ Александра Бастрыкина от жителей микрорайона Верхняя Курья Перми поступило сообщение о строительстве мечети. Местные жители обеспокоены, что это приведет к скоплению мигрантов рядом с их местом жительства.
В комментариях к размещенному во «ВКонтакте» сообщению говорится, что в микрорайоне есть острая нехватка мест в детских садах и секциях, однако мер к строительству объектов социальной инфраструктуры не принимается.
Александр Бастрыкин дал поручение следственным органам Пермского края доложить о результатах процессуальной проверки по поводу несогласия жителей со строительством мечети в Верхней Курье. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства.