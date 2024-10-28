Назначен новый министр здравоохранения Красноярского края

28 октября стало известно, что на должность министра здравоохранения Красноярского края назначена Наталия Говорушкина. Ее кандидатура согласована с федеральным министерством.
Известно, что новый руководитель — выпускница Витебского государственного медицинского университета по специальности «лечебное дело». Работала врачом в Витебске и Москве. В 2021 году защитила диссертацию получила ученую степень кандидата медицинских наук.
До мая 2024 года Говорушкина уже исполняла обязанности министра здравоохранения Красноярского края. Ранее она была советником главы региона Михаила Котюкова по вопросам здравоохранения.