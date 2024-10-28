Лукашенко в поздравлении народу Чехии подчеркнул, что белорусы никогда не создавали угрозы для кого бы то ни было

Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусы никогда не создавали угрозы для кого бы то ни было. «Главной целью для нас всегда являлось сохранение мира и согласия в общем европейском доме. Этого можно достичь только без диктата, ультиматумов и нелегальных ограничений, признавая право каждой нации на самоопределение и выбор своего пути развития, — обратил внимание белорусский лидер. — Верю, в скором времени мы сможем объединиться и вернуться к нормальной работе, реализовать конкретные проекты в экономической и гуманитарной отраслях».