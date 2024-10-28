Лукашенко в поздравлении народу Чехии подчеркнул, что белорусы никогда не создавали угрозы для кого бы то ни было

«История конструктивного сотрудничества между нашими странами насчитывает многие десятилетия. Его отличительной ценностью всегда оставались контакты между людьми самых разных профессий, возраста, вероисповедания и социального статуса», — говорится в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность, что искусственные барьеры, созданные нынешними западными политиками под лозунгами демократизации и защиты национальных интересов, не имеют ничего общего с реальными насущными заботами населения. «За последнее время вы могли в этом много раз убедиться», — заметил Президент.
Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусы никогда не создавали угрозы для кого бы то ни было. «Главной целью для нас всегда являлось сохранение мира и согласия в общем европейском доме. Этого можно достичь только без диктата, ультиматумов и нелегальных ограничений, признавая право каждой нации на самоопределение и выбор своего пути развития, — обратил внимание белорусский лидер. — Верю, в скором времени мы сможем объединиться и вернуться к нормальной работе, реализовать конкретные проекты в экономической и гуманитарной отраслях».
Президент пожелал всем чехам согласия, счастья и процветания и пригласил посетить Беларусь.