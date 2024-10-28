Глава ЦИК сказал, будут ли наблюдатели ОБСЕ на президентских выборах в Беларуси

Он обратил внимание на то, что не случайно и президент Беларуси уже не первый год говорит о том, «что давайте в рамках ОБСЕ соберемся и определим эти критерии, которые будут применимы для всех государств без исключения». Глава ЦИК уточнил, что если удается договориться, принять и ратифицировать, то данные критерии должны соблюдаться. Он акцентировал внимание на том, что выборы должны пройти организованно и согласно с действующим законодательством.