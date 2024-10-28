Глава ЦИК сказал, будут ли наблюдатели ОБСЕ на президентских выборах в Беларуси

Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко в интервью телеканалу ОНТ рассказал, будут ли наблюдатели ОБСЕ на президентских выборах в Беларуси, которые состоятся 26 января 2025 года.
— Те подходы, которые последние несколько лет, даже десяток лет демонстрирует эта организация, особенно на постсоветском пространстве… Эта организация порой дискредитирует себя политизированными заявлениями, которые можно даже расценивать как вмешательство во внутренние дела суверенного государства, — подчеркнул глава ЦИК Беларуси.
По его словам, принцип наблюдения, заложенный и в Конвенции о стандартах демократических выборов в странах СНГ, четко определен. Он пояснил, что международному наблюдателю необходимо ответить на главный вопрос, который состоит в том, насколько организован избирательный процесс и проходит согласно с национальным избирательным законодательством.
— И уж никак не вмешиваться в дела страны и указывать нам, какие нам писать законы, — заявил Игорь Карпенко.
Он обратил внимание на то, что не случайно и президент Беларуси уже не первый год говорит о том, «что давайте в рамках ОБСЕ соберемся и определим эти критерии, которые будут применимы для всех государств без исключения». Глава ЦИК уточнил, что если удается договориться, принять и ратифицировать, то данные критерии должны соблюдаться. Он акцентировал внимание на том, что выборы должны пройти организованно и согласно с действующим законодательством.