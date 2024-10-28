«“Столько, сколько потребуется” по-прежнему остается европейской линией поддержки Украины, но многие лидеры и политики континента признают, что чем больше времени требуется, тем сложнее становится», — отмечается в материале.
Автор статьи обращает внимание на то, что европейские лидеры ждут итогов президентских выборов в США, прежде чем предпринимать какие-либо шаги в отношении Украины.
«Мы не знаем, что на самом деле принесет Украине второй срок Трампа, хотя существует много опасений», — приводит газета слова бывшего посла Великобритании в НАТО Адама Томпсона.
Чтобы добиться большей определенности, европейские политики начали передавать контроль над ключевыми элементами военной помощи Украине под командование НАТО. В то же время они признают, что доминирующее положение США в НАТО и огромная доля Вашингтона в финансировании Киева означают, что они мало что смогут сделать, если новый президент США пересмотрят политику в отношении Украины.
«Допустим, США предоставляют танк: есть целая логистическая цепочка, чтобы доставить танк на Украину. В этой новой системе у вас будут немецкие, канадские, румынские солдаты и так далее, а не преимущественно американский персонал. Но если спонсоры заберут танк, вы мало что сможете сделать», — заявил изданию европейский дипломат.
По данным газеты, доля сторонников оказания военной помощи Украине среди жителей европейских стран ослабла, а влияние политических сил, выступающих за прекращение поддержки, только увеличивается.
В Кремле не раз подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД Сергей Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.