«Ведомости»: двум губернаторам грозят отставки до конца 2024 года

По данным издания, повлиять на решение об отставке губернаторов могут разные причины. Голубев, занимающий пост главы Ростовской области с 2010 года, может уйти из-за длительного пребывания в должности и связанной с этим усталости от управления. В то же время, Уйба сталкивается с негативным отношением в администрации президента из-за участия в конфликтных ситуациях и сложных отношений с местными элитами.