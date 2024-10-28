«Ведомости»: двум губернаторам грозят отставки до конца 2024 года

«До конца 2024 года могут произойти точечные отставки глав одного-двух регионов. Среди губернаторов, ротация которых сейчас обсуждается в АП [администрации президента], называют глав Ростовской области и Коми — Василия Голубева и Владимира Уйбу», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
По данным издания, повлиять на решение об отставке губернаторов могут разные причины. Голубев, занимающий пост главы Ростовской области с 2010 года, может уйти из-за длительного пребывания в должности и связанной с этим усталости от управления. В то же время, Уйба сталкивается с негативным отношением в администрации президента из-за участия в конфликтных ситуациях и сложных отношений с местными элитами.
Политтехнолог Петр Быстров считает, что в период осени 2024 года — весны 2025 года возможно до четырех отставок губернаторов, но массового ухода руководителей регионов не предвидится. Он подчеркивает, что, несмотря на хорошее управление Голубевым, у руководителя региона есть психологическая усталость, а в области наблюдается запрос на обновление власти.