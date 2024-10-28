«Казань — ворота Глобального Юга и Востока в РФ»: итоги саммита БРИКС глазами экспертов

«Некоторые важные международные события могут проходить необязательно в крупных городах. Например, знаменитый форум Давос организовывают, в общем-то, в небольшом курортном городке. Некоторые саммиты G20 и G7 — тоже. Но со временем все забывается. Поэтому здесь не должно быть чрезмерного счастья. Но Казань, без сомнения, была услышана во всем мире. Это означает, что теперь можно ожидать увеличения туристического потока в город. Особенно из исламских стран. И нужно к этому готовиться», — считает политолог.