Лукашенко пригласил граждан Чехии приехать в Беларусь

Текст опубликовала пресс-служба белорусского лидера.
Он отметил, что история конструктивного сотрудничества между Беларусью и Чехией насчитывает многие десятилетия. Его особенностью всегда оставались контакты между людьми самых разных профессий, возраста, вероисповедания и социального статуса.
Лукашенко также уверен, что искусственные барьеры, которые создали нынешние западные политики, используя лозунги демократизации и защиты национальных интересов, не имеют ничего общего с реальными заботами населения. В этом можно было неоднократно убедиться.
Президент особо отметил, что белорусы никогда не создавали угрозы для кого бы то ни было.
«Главной целью для нас всегда являлось сохранение мира и согласия в общем европейском доме. Этого можно достичь только без диктата, ультиматумов и нелегальных ограничений, признавая право каждой нации на самоопределение и выбор своего пути развития», — говорится в тексте.
Белорусский лидер также высказал уверенность в том, что в скором времени все смогут объединиться и вернуться к нормальной работе, воплотить конкретные проекты в экономической и гуманитарной отраслях.
Лукашенко пожелал всем чехам согласия, счастья и процветания и пригласил посетить Беларусь.
День возникновения Чехословацкого государства
День 28 октября отмечается в Чехии как главный национальный праздник, он посвящен образованию независимого чехословацкого государства в 1918 году.
Этот день является выходным. Проводится рад официальных мероприятий с участием руководства страны, президент вручает на Пражском Граде высшие государственные награды Чешской Республики — орден Белого льва. По всей стране проводятся концерты, парады и народные гуляния.