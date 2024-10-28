Лукашенко пригласил граждан Чехии приехать в Беларусь

«Главной целью для нас всегда являлось сохранение мира и согласия в общем европейском доме. Этого можно достичь только без диктата, ультиматумов и нелегальных ограничений, признавая право каждой нации на самоопределение и выбор своего пути развития», — говорится в тексте.