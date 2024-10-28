Пророссийская партия заняла третье место на выборах в Болгарии

На внеочередных парламентских выборах в Болгарии лидирует коалиция правоцентристcкой партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) и Союза демократических сил (СДС). Об этом свидетельствуют промежуточные данные ЦИК после обработки 82,42% протоколов.
Блок ГЕРБ-СДС, победивший на прошлых выборах в июле, в этот раз набирает 26,08% голосов. На втором месте оказался реформистский блок партий «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария» (ПП — ДБ), за который проголосовали 14,76%, а на третьем — правопопулистская пророссийская партия «Возрождение» (13,81%).
Всего в новый состав Национального собрания Болгарии проходят девять партий и объединений, в том числе «Движение за права и свободы — Новое начало», «Болгарская социалистическая партия — Объединенные левые», «Есть такой народ», «Альянс за права и свободы».
Примерно такие же данные показали экзитполы социологических агентств Trend и Alpha Research. При этом в пятницу, 25 октября, опрос Trend показывал, что «Возрождение» могла занять второе место, отмечает Balkan Insight. Эта партия, основанная в 2014 году, впервые прошла в парламент в 2021-м. Она считается близкой к России из-за позиции относительно военного конфликта Москвы и Киева. Например, весной 2022 года политсила организовала в Софии митинг с требованием отказаться от военной помощи «любой из сторон» конфликта, а в этом октябре призвала вернуться к диалогу как основному инструменту достижения мира.
Лидер ГЕРБ Бойко Борисов после обнародования первых данных ЦИК заявил, что победа его блока очевидна. «И мы взяли на себя обязательство сформировать правительство», — сказал он. Борисов добавил, что считает потенциальными партнерами всех, кроме представителей «Возрождения»: «Я не могу этого допустить». При этом Balkan Insight отмечал, что у ГЕРБ немного шансов сформировать правительство: по мнению аналитиков, пока сложно предсказать, сможет ли лидер ГЕРБ договориться с лидерами других партий.
Внеочередные парламентские выборы, седьмые по счету за последние три года, прошли 27 октября. Предыдущие состоялись 9 июля, но сформировать правительство не удалось после трех попыток. В конце августа президент Румен Радев назначил новое техническое правительство во главе с Димитаром Главчевым (до 2021-го принадлежал к партии ГЕРБ, ныне беспартийный).