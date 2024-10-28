Пророссийская партия заняла третье место на выборах в Болгарии

Примерно такие же данные показали экзитполы социологических агентств Trend и Alpha Research. При этом в пятницу, 25 октября, опрос Trend показывал, что «Возрождение» могла занять второе место, отмечает Balkan Insight. Эта партия, основанная в 2014 году, впервые прошла в парламент в 2021-м. Она считается близкой к России из-за позиции относительно военного конфликта Москвы и Киева. Например, весной 2022 года политсила организовала в Софии митинг с требованием отказаться от военной помощи «любой из сторон» конфликта, а в этом октябре призвала вернуться к диалогу как основному инструменту достижения мира.