Шойгу отправился в ОАЭ, где встретится с президентом Аль Нахайяном

«Двадцать восьмого октября сего года секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу направился в Объединенные Арабские Эмираты с рабочей поездкой. В ходе двухдневного визита в столице городе Абу-Даби запланированы встречи с высшим руководством ОАЭ», — говорится в сообщении.
Как подчеркивается в сообщении, ожидается, что Шойгу примет президент ОАЭ Аль Нахайян. Уточняется, что будут обсуждены проблемы международной безопасности, двустороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах. Также в повестку включены вопросы взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб России и ОАЭ.
Как подчеркнули в пресс-службе аппарата Совбеза, Шойгу отметил, что отношения Москвы и Абу-Даби носят исключительно доверительный и партнерский характер и имеют стратегическое значение для обеих стран.