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Шойгу отправился в ОАЭ, где встретится с президентом Аль Нахайяном

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу направился в Объединенные Арабские Эмираты, где, как ожидается, встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном и обсудит международную безопасность, сотрудничество в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах, а также взаимодействие правоохранительных органов и спецслужб, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Двадцать восьмого октября сего года секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу направился в Объединенные Арабские Эмираты с рабочей поездкой. В ходе двухдневного визита в столице городе Абу-Даби запланированы встречи с высшим руководством ОАЭ», — говорится в сообщении.

Как подчеркивается в сообщении, ожидается, что Шойгу примет президент ОАЭ Аль Нахайян. Уточняется, что будут обсуждены проблемы международной безопасности, двустороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах. Также в повестку включены вопросы взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб России и ОАЭ.

Как подчеркнули в пресс-службе аппарата Совбеза, Шойгу отметил, что отношения Москвы и Абу-Даби носят исключительно доверительный и партнерский характер и имеют стратегическое значение для обеих стран.

Шойгу Сергей
дипломатия