Шойгу отправился в ОАЭ, где встретится с президентом Аль Нахайяном

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу направился в Объединенные Арабские Эмираты, где, как ожидается, встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном и обсудит международную безопасность, сотрудничество в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах, а также взаимодействие правоохранительных органов и спецслужб, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.