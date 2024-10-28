Верховный суд Узбекистана оценил прошедшие в стране парламентские выборы

В Узбекистане в воскресенье состоялись очередные парламентские выборы. Впервые в стране депутатов избирали на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. Выборы были признаны состоявшимися уже к 13.00 (11.00 мск), поскольку явка превысила необходимый 33-процентный порог — 47,62%, или почти 9,5 миллиона человек.