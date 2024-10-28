Над Россией за ночь уничтожили 21 беспилотник. Военная операция, день 978-й

8:44 Российский президент Владимир Путин решил начать спецоперацию на Украине, потому что посчитал США «бумажным тигром» из-за руководства демократов, заявил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.

8:35.

8:27 Полиция ФРГ за первые девять месяцев 2024 года отказала во въезде более чем пяти тысячам граждан Украины, сообщает немецкая газета Bild.

8:24 Две серии взрывов произошли ночью в Харькове, сообщил в своем мэр города Игорь Терехов.

8:20 Должностные лица, пойманные на оформлении фиктивной инвалидности, должны вернуть государству незаконно полученные ими пенсии в двойном размере, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

8:17 Сразу несколько факторов создают угрозу для продолжения предоставления Европой помощи Украине: усталость обществ каждой страны, усиление выступающих против поддержки Киева правых сил и возможный второй срок Дональда Трампа на президентском посту в США, пишет The Washington Post.

«Допустим, США предоставляют танк: существует целая логистическая цепочка для доставки танка в Украину. В этой новой системе у вас будут немецкие, канадские, румынские солдаты и так далее, в основном не персонал США. Но если доноры заберут танк, вы мало что сможете сделать», — сказал неназванный европейский дипломат изданию.

8:15.

8:11 Заседание СБ ООН по ситуации на Украине состоится 30 октября, сообщили в постпредсте Швейцарии, которая является председателем Совбеза в октябре.

8:09 В Воронежской области беспилотники атаковали два предприятия в Воронежской области — в Аннинском и Новохоперском районах, сообщил губернатор.

Во время атаки в Аннинском районе были ~ранены два работника~, возник пожар, который повредил несколько зданий, технику и участок ЛЭП.

В Новохоперском районе при падении БПЛА повреждена крыша одной хозпостройки предприятия и емкость, возгорания не произошло.

8:04 Средства ПВО за ночь уничтожили 21 украинский БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны. 13 из них были перехвачены над территорией Белгородской области, шесть — над территорией Брянской области, по одному — над Воронежской и Курской областями.

8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 978-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.