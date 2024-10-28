Лукашенко обратился к народу Чехии, пригласив приехать в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 28 октября, поздравил народ Чехии с национальным праздником — Днем возникновения независимого чехословацкого государства и пригласил приехать в Беларусь. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении заметил, что история конструктивного сотрудничества между Беларусью и Чехией насчитывает многие десятилетия. Он обратил внимание на то, что отличительной чертой сотрудничества всегда оставались контакты между людьми самых разных профессий, возраста, вероисповедания, социального статуса.
Лукашенко выразил уверенность в том, что искусственные барьеры, которые были созданы нынешними западными политиками под лозунгами демократизации, а также защиты национальных интересов, не имеют ничего общего с реальными насущными заботами населения. Он уточнил, что за последнее время народ Чехии мог в этом много раз убедиться.
Президент акцентировал внимание на том, что белорусы никогда не создавали угрозы для кого бы то ни было, заявив, что главной целью для Беларуси всегда было сохранение мира, согласия в общем европейском доме. Он уточнил, что это можно достичь только без диктата, нелегальных ограничений, ультиматумов и признавая право каждой нации на самоопределение, выбор своего пути развития.
— Верю, в скором времени мы сможем объединиться и вернуться к нормальной работе, реализовать конкретные проекты в экономической и гуманитарной отраслях, — сказал Александр Лукашенко.
Он пожелал народу Чехии согласия и пригласил посетить Беларусь.
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