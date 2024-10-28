Лукашенко обратился к народу Чехии, пригласив приехать в Беларусь

Президент акцентировал внимание на том, что белорусы никогда не создавали угрозы для кого бы то ни было, заявив, что главной целью для Беларуси всегда было сохранение мира, согласия в общем европейском доме. Он уточнил, что это можно достичь только без диктата, нелегальных ограничений, ультиматумов и признавая право каждой нации на самоопределение, выбор своего пути развития.