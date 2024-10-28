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В Узбекистане не зафиксировали нарушений в день выборов

ТАШКЕНТ, 28 окт — РИА Новости. Нарушений в день выборов в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана не зафиксировано, заявил на брифинге заместитель генерального прокурора страны Шохрух Аминов.

Источник: Sputnik

«В наши штабы сообщений о нарушениях в ходе выборов не поступало», — сказал Аминов.

Он сообщил, что органы прокуратуры также предоставили разъяснения по поступившим шести обращениям от граждан — избирателей и кандидатов в депутатов, главным образом по вопросам организации избирательного процесса.

В Узбекистане 27 октября состоялись очередные парламентские выборы. Впервые в стране депутатов избирали на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. Выборы были признаны состоявшимися уже к 13.00 (11.00), поскольку явка превысила необходимый 33-процентный порог — 47,62%, или почти 9,5 миллиона человек.