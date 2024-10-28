Казахстан экспортирует систему eGov в Монголию

«Так, к примеру, стартап Fibo Group успешно прошел акселерационную программу Google for Startups в нашем технопарке. Участие в программе дает стартапам доступ к международному опыту и поддержке ведущих экспертов, что является важным шагом для их дальнейшего развития и выхода на глобальные рынки».