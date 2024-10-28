Казахстан экспортирует систему eGov в Монголию

Этот проект позволит Монголии воспользоваться наработками Казахстана в цифровизации госуслуг, где более 90% услуг уже предоставляются онлайн, сообщило ведомство.
Также Казахстан представил свой опыт по развитию международного технопарка Astana Hub, который за годы работы привлек более 1500 резидентов, включая 436 иностранных компаний.
Минцифры представило успешный опыт создания IT-хабов в зарубежных странах, направленных на поддержку стартапов из Центральной Евразии на глобальных рынках.
Напомнили и о том, что на монгольский рынок успешно вышел казахстанский стартап проката электосамокатов Jet, предложивший жителям Монголии более 6 тысяч самокатов. А монгольские стартапы активно участвуют в акселерационных программах Astana Hub.
«Так, к примеру, стартап Fibo Group успешно прошел акселерационную программу Google for Startups в нашем технопарке. Участие в программе дает стартапам доступ к международному опыту и поддержке ведущих экспертов, что является важным шагом для их дальнейшего развития и выхода на глобальные рынки».
В преддверии визита Токаева в Монголию деловые круги и чиновники двух стран проводят встречи и переговоры.
Президент Казахстана не был в этой стране 16 лет.