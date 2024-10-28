Олбани
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии приняли закон о штрафах за неисполнение решений Радия Хабирова

Депутаты Курултая Башкирии внесли изменения в местный КоАП, предусматривающие штрафы за неисполнение решений руководителя оперштаба, которым является глава республики Радий Хабиров.

Источник: Коммерсантъ

Согласно изменениям, гражданам грозит штраф от 3 до 5 тыс. руб., должностным лицам от 10 до 30 тыс. руб., юрлицам — от 100 до 500 тыс. руб.

Оперштаб координирует работу по обеспечению режима базовой готовности, введенного в республике указом президента.

«Режим базовой готовности предполагает усиление охраны общественного порядка, объектов жизнеобеспечения и в целом направлен на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций и удовлетворение потребностей Вооруженных сил. Решения руководства оперативного штаба обязательны к исполнению. Административная ответственность укрепит исполнительскую дисциплину», — указывается в пресс-релизе парламента.

Закон направлен на подпись главе Башкирии.

штрафы