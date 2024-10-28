В Башкирии приняли закон о штрафах за неисполнение решений Радия Хабирова

«Режим базовой готовности предполагает усиление охраны общественного порядка, объектов жизнеобеспечения и в целом направлен на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций и удовлетворение потребностей Вооруженных сил. Решения руководства оперативного штаба обязательны к исполнению. Административная ответственность укрепит исполнительскую дисциплину», — указывается в пресс-релизе парламента.