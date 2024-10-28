Итоговая явка на выборы в парламент Узбекистана составила 74,72 процента

В Узбекистане 27 октября состоялись очередные парламентские выборы. Впервые в стране депутатов избирали на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. Выборы были признаны состоявшимися уже к 13.00 (11.00), поскольку явка превысила необходимый 33-процентный порог — 47,62%, или почти 9,5 миллиона человек.
«Итоговая явка избирателей на выборы в законодательную палату составила 74,72%, или 15 027 529 избирателей», — сказал Низамходжаев.
Явка на предыдущих выборах в нижнюю палату парламента в декабре 2019 года составила 71,1%.
В выборах принимали участие все пять партий, действующих в стране — Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»), Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») и Экологическая партия. Они зарегистрировали по 75 кандидатов по числу избирательных округов и по 100 кандидатов по партийным спискам по единому избирательному округу.
Избранным по одномандатным округам будут считаться кандидаты, набравшие большее количество голосов, для прохождения в парламент по единому избирательному округу партиям необходимо получить не менее 7% голосов избирателей.