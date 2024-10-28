SCMP назвала победой Путина над Западом отсутствие изоляции РФ

В интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Владимир Путин сказал, что Запад начинает реально оценивать обстановку вокруг Украины и менять риторику в адрес России, что заслуживает похвал. По оценке президента, мнение Запада изменилось и «они начинают соображать и реально оценивать обстановку», но «градус конфронтации с Россией в целом не снижается, поставки оружия продолжаются».