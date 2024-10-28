«Владимир Путин уже победил, нравится вам это или нет. Прокси-война Запада застопорилась, а его морально-этические аргументы против России саморазрушились из-за полной поддержки действий Израиля», — пишет газета. Россия налаживает партнерские отношения со множеством стран, а саммит БРИКС стал примером наличия у Москвы «друзей по всему миру».
Вопреки планам США, санкции не смогли уничтожить экономику России, как сделали это с другими странами. При этом «быстрая экономическая реструктуризация и восстановление экстраординарны», хотя множество западных политиков не хотят этого признавать, считают авторы материала.
В интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Владимир Путин сказал, что Запад начинает реально оценивать обстановку вокруг Украины и менять риторику в адрес России, что заслуживает похвал. По оценке президента, мнение Запада изменилось и «они начинают соображать и реально оценивать обстановку», но «градус конфронтации с Россией в целом не снижается, поставки оружия продолжаются».