Россия возглавила топ сильнейших армий мира, Беларусь — на 12-м месте

Россия второй год подряд занимает первое место в мире по силе армии. В тройку также попали США и Израиль. Четвертое место занял Китай.
В топ-10 вошли Южная Корея, Иран, Великобритания, Украина, Германия и Турция. По мнению участников глобального опроса, который провел американский журнал, перечисленные страны имеют сильные военные силы.
Белорусская армия, как и в 2023 году, заняла 12-ю строчку в этом рейтинге, обогнав Саудовскую Аравию, Индию, Японию, Вьетнам, ОАЭ, Мексику, ЮАР, а также многие страны НАТО — Польшу, Канаду, Италию, Испанию, Румынию, Чехию, Португалию, Швецию, Финляндию и другие.
Еще шесть лет назад республика занимала 41-е место в рейтинге сильнейших армий, но благодаря перевооружению и появлению на территории страны тактического ядерного оружия смогла увеличить свою обороноспособность и продвинуться в топе.
В рейтинге американского журнала представлены 89 армий мира. Одни из последних мест занимают Литва и Латвия, замыкает список Сингапур.