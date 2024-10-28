Почти в 30 муниципалитетах Башкирии назначены главы.

В 30 муниципалитетах Башкирии завершены конкурсные процедуры по назначению глав администраций. Об этом в понедельник на оперативном совещании правительства в ЦУРе заявил Глава Башкирии Радий Хабиров.
— Были определенные изменения в федеральном законодательстве, поэтому переназначение в связи с избранием депутатов городских округов и муниципальных районов и глав администраций идет в достаточно продолжительном времени. Тем не менее экватор пройден, в 30 муниципальных районах и городских округах завершились уже конкурсные комиссии. В большинстве из них на новый срок переназначены новые главы администраций.
Глава республики представил нового главу Бурзянского района, им стал Рамиль Миниахметович Абдуллин.
— Мы желаем вам успеха. Бурзянский район мы очень любим, замечательные люди живут, традиции. Вы сами выходец оттуда, работали и председателем суда, опыт у вас большой, юридических знаний достаточно. И в качестве первого заместителя главы Ишимбайского района набрали новые компетенции, — отметил Глава.