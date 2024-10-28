Почти в 30 муниципалитетах Башкирии назначены главы.

— Были определенные изменения в федеральном законодательстве, поэтому переназначение в связи с избранием депутатов городских округов и муниципальных районов и глав администраций идет в достаточно продолжительном времени. Тем не менее экватор пройден, в 30 муниципальных районах и городских округах завершились уже конкурсные комиссии. В большинстве из них на новый срок переназначены новые главы администраций.