Наблюдатели ШОС рассказали о прошедших в Узбекистане выборах

ТАШКЕНТ, 28 окт — РИА Новости. Выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана прошли без нарушений и в соответствии с национальным законодательством, они были демократичными, заявил в понедельник заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев, возглавляющий миссию наблюдателей на выборах от этой организации.