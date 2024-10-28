Наблюдатели ШОС рассказали о прошедших в Узбекистане выборах

«Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества считает, что выборы в законодательную палату парламента Узбекистан были свободными, демократичными и соответствовали требованиям национального законодательства. Нарушений, ставящих под сомнение результаты голосования, на данных выборах не выявлено», ─ сказал Ермекбаев на брифинге.
Выборы законодательной палаты парламента Узбекистана состоялись 27 октября. Впервые в стране депутатов избирали на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии.