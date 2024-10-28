Олбани
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь вошла в топ-12 сильнейших армий мира, на первом месте — Россия

Беларусь заняла 12-е место в числе сильнейших армий мира.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь вошла в топ-12 сильнейших армий мира, на первом месте — Россия, следует из рейтинга сильнейших армий мира, опубликованного журналом U.S. News & World Report.

Согласно рейтингу, Россия второй год подряд оказалась на первом месте рейтинга. Кроме того, в тройку попали США и Израиль, а на четвертом месте расположился Китай. Также говорится, что в топ-10 оказались Иран, Южная Корея, Украина, Германия, Турция, а также Великобритания.

Сказано, что Беларусь, как и в 2023 году, оказалась на 12-м месте в рейтинге сильнейших армий мира и обогнала Индию, Японию, ОАЭ, Мексику, ЮАР. Кроме того, Беларусь смогла обогнать и многие страны НАТО. Указываются Испания, Италия, Польша, Швеция, Финляндия и ряд других стран.

Ранее глава сил спецопераций Беларуси назвал ситуацию на границе с Украиной спокойной.

Тем временем мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 ноября 2024 года: большие выходные, каникулы школьников, прибавки к пенсиям и пособиям, уплата налога на квартиру.

Кстати, Мингорисполком сказал, что Новая Боровая и Фаниполь не станут Минском.