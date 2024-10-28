Беларусь вошла в топ-12 сильнейших армий мира, на первом месте — Россия, следует из рейтинга сильнейших армий мира, опубликованного журналом U.S. News & World Report.
Согласно рейтингу, Россия второй год подряд оказалась на первом месте рейтинга. Кроме того, в тройку попали США и Израиль, а на четвертом месте расположился Китай. Также говорится, что в топ-10 оказались Иран, Южная Корея, Украина, Германия, Турция, а также Великобритания.
Сказано, что Беларусь, как и в 2023 году, оказалась на 12-м месте в рейтинге сильнейших армий мира и обогнала Индию, Японию, ОАЭ, Мексику, ЮАР. Кроме того, Беларусь смогла обогнать и многие страны НАТО. Указываются Испания, Италия, Польша, Швеция, Финляндия и ряд других стран.
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