Беларусь вошла в топ-12 сильнейших армий мира, на первом месте — Россия

Согласно рейтингу, Россия второй год подряд оказалась на первом месте рейтинга. Кроме того, в тройку попали США и Израиль, а на четвертом месте расположился Китай. Также говорится, что в топ-10 оказались Иран, Южная Корея, Украина, Германия, Турция, а также Великобритания.