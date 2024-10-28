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Глава Башкирии поручил подготовить план мероприятий на 2025 год

Глава Башкирии поручил подготовить план мероприятий на 2025 год.

Источник: Башинформ

Руководитель региона Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании правительства в ЦУРе поручил первому заместителю руководителя администрации Главы РБ Азату Бадранову подготовить план мероприятий на 2025 год.

— На прошлой неделе ко мне обратились кавалеры ордена Шаймуратова. Они предложили следующий год назвать Годом участников СВО и членов их семей. Прекрасная идея. Мы этим и так занимаемся. Но мы можем вновь какую-то энергию дать, как мы дали по Году заботы об инвалидах и особенных детях. Азат Шамилевич, на этой неделе нужно подписать указ, также нужно подготовить план мероприятий, — дал поручения Глава республики.

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