Глава Башкирии поручил подготовить план мероприятий на 2025 год.

— На прошлой неделе ко мне обратились кавалеры ордена Шаймуратова. Они предложили следующий год назвать Годом участников СВО и членов их семей. Прекрасная идея. Мы этим и так занимаемся. Но мы можем вновь какую-то энергию дать, как мы дали по Году заботы об инвалидах и особенных детях. Азат Шамилевич, на этой неделе нужно подписать указ, также нужно подготовить план мероприятий, — дал поручения Глава республики.