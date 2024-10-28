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Ростовская область и ЛНР будут взаимодействовать в сфере безопасности

Донской губернатор Василий Голубев и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник договорились о сотрудничестве в сфере безопасности.

Источник: Reuters

Пресс-служба правительства Ростовской области сообщает, что во время рабочей встречи главы регионов выработали дополнительные меры защиты объектов критической инфраструктуры: какие именно — в сообщении не уточняется.

Совещание прошло в рамках содружества «Донбасс». Это объединение было создано в ноябре прошлого года с целью развития сотрудничества и совместных проектов четырех регионов. В состав содружества вошли Ростовская и Воронежская области, ДНР и ЛНР.

В ходе встречи Леонид Пасечник поблагодарил главу донского региона за помощь в период масштабных пожаров, бушевавших в ЛНР в сентябре.