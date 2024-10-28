Олбани
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко проводит переговоры с первым вице-премьером РФ Мантуровым 28 октября

Лукашенко 28 октября проводит переговоры с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 28 октября, проводит переговоры с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

В сообщении сказано, что рабочая неделя главы государства начинается с вопросов, касающихся белорусско-российской повестки. В телеграм-канале уточнили, что у президента Беларуси запланированы переговоры с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. Также говорится, что в рабочем графике Александра Лукашенко 28 октября запланировано несколько мероприятий.

Лукашенко Александр