Лукашенко проводит переговоры с первым вице-премьером РФ Мантуровым 28 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 28 октября, проводит переговоры с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
В сообщении сказано, что рабочая неделя главы государства начинается с вопросов, касающихся белорусско-российской повестки. В телеграм-канале уточнили, что у президента Беларуси запланированы переговоры с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. Также говорится, что в рабочем графике Александра Лукашенко 28 октября запланировано несколько мероприятий.