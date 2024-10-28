Лукашенко проводит переговоры с первым вице-премьером РФ Мантуровым 28 октября

В сообщении сказано, что рабочая неделя главы государства начинается с вопросов, касающихся белорусско-российской повестки. В телеграм-канале уточнили, что у президента Беларуси запланированы переговоры с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. Также говорится, что в рабочем графике Александра Лукашенко 28 октября запланировано несколько мероприятий.