Стала известна структура нового правительства Башкирии

Указом, текст которого имеется в распоряжении «Башинформа», установлено, что Глава региона руководит деятельностью правительства Башкирии и членов правительства республики. Премьер-министр правительства Башкирии организует работу по разработке и реализации основных направлений деятельности правительства и представляет его в республике и за её пределами. В составе правительства республики — десять заместителей премьер-министра, в том числе два первых.
По мнению политолога Сергея Лаврентьева, при утверждении нового состава правительства всегда бывают точечные изменения, структурные и персональные, однако необходимости для более существенных изменений нет.
«Правительство 5 лет работало достаточно эффективно, нет никакой необходимости кардинально обновлять его состав. В то же время могут меняться, усложняться некоторые задачи, расширяться функционал. Это нормальное управленческое решение. Мы видим, что структура правительства осталась стабильной, я уверен, что и персональный состав существенно не поменяется», — пояснил Сергей Лаврентьев.
Эксперт подчеркнул, что все время, пока принималось решение по структуре правительства, эффективность управления регионом нисколько не снизилась.
«Управленческая команда по-прежнему работает, эффективность работы правительства не снизилась. Фактически работой правительства руководит Глава республики, а премьер-министр является его первым заместителем. Думаю, что в ближайшее время мы увидим персональный состав правительства. Дело в том, что, согласно федеральному законодательству, кандидатуры руководителей ряда отраслевых министерств, например министерства строительства и др., должны быть согласованы на федеральном уровне. Это необходимо, чтобы отраслевая вертикаль тоже работала эффективно, реализовывалась единая политика развития отрасли. Процесс согласования, которое и ведется сейчас, требует определенного времени, — пояснил Сергей Лаврентьев. — После того, как согласование завершится, Госсобрание Башкирии утвердит кандидатуры председателя правительства и его заместителей. Затем, по представлению премьер-министра, Глава республики утвердит пофамильный состав руководителей министерств и ведомств».
Напомним, что в состав правительства Башкирии вошел экс-глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов. Как сообщал «Башинформ», он назначен исполняющим обязанности вице-премьера республиканского правительства.