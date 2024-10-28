Стала известна структура нового правительства Башкирии

«Управленческая команда по-прежнему работает, эффективность работы правительства не снизилась. Фактически работой правительства руководит Глава республики, а премьер-министр является его первым заместителем. Думаю, что в ближайшее время мы увидим персональный состав правительства. Дело в том, что, согласно федеральному законодательству, кандидатуры руководителей ряда отраслевых министерств, например министерства строительства и др., должны быть согласованы на федеральном уровне. Это необходимо, чтобы отраслевая вертикаль тоже работала эффективно, реализовывалась единая политика развития отрасли. Процесс согласования, которое и ведется сейчас, требует определенного времени, — пояснил Сергей Лаврентьев. — После того, как согласование завершится, Госсобрание Башкирии утвердит кандидатуры председателя правительства и его заместителей. Затем, по представлению премьер-министра, Глава республики утвердит пофамильный состав руководителей министерств и ведомств».