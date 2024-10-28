«Галей ЦАХАЛ»: в Израиле заявили, что Иран в ближайшие годы не оправится от удара

При этом у Ирана ~остался целым арсенал из более 2 тыс. баллистических ракет большой дальности~. Помимо ЗРК Израиль бил не по нему, а по «возможности производства новых ракет». Теперь Ирану придется экономить ракеты, поскольку, как и в случае ЗРК, в ближайшем будущем он не сможет увеличить свои запасы. Кроме того, ~удар никак не повредил иранские дроны и связанное с ними производство.~