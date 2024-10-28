Глава Башкирии поручил многократно увеличить число бюджетных мест в колледжах

«В 2025 году нам необходимо добавить еще 2−3 тысячи мест. Мы людей обучим, и эффект для экономики любые затраты на это перекроет в 100 раз, иначе из-за нехватки рабочей силы мы начнем стагнировать. Сейчас экономика военного времени, и она нуждается в новых людях. Поэтому на несколько тысяч нужно увеличить. Производственные мощности страны на 80% примерно загружены, никогда еще такого не было. А специалистов не хватает», — подчеркнул Хабиров.