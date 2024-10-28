Пресс-секретарём Беспрозванных стала москвичка Мариам Башкирова

При Антоне Алиханове за взаимодействие с журналистами региона отвечал Дмитрий Лысков. Он переехал в Калининград в 2017 году. Спустя несколько дней после назначения экс-губернатора главой федерального Минпромторга Лысков заявил, что покинул правительство Калининградской области. Позже стало известно, что он стал советником министра. В его обязанности входит курирование работы медиаблока Министерства промышленности и торговли России.