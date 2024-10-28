Олбани
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко не исключает увеличения объемов финансирования Россией совместных проектов с Беларусью

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает возможности увеличения объемов финансирования Россией совместных проектов. Об этом он заявил на встрече с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Денисом Мантуровым, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Проектов достаточно. Даже больше, чем мы договаривались, объемов денег, которые Россия выделила в качестве кредитов. Возможно, мы договоримся о том, что Россия будет заинтересована в новых наших проектах и будет увеличено это финансирование. Но это уже будет в результате ваших переговоров (с представителями правительства Беларуси. — Прим. БЕЛТА)», — заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что в последнее время с руководством России часто идет речь о том, что Западу не удалось поставить страны на колени и как-то прижать. «В этом, конечно, большая заслуга тех секторов экономики, которые вы возглавляете. Прежде всего — промышленность. Мы поставили перед собой амбициозную задачу, опять вместе с россиянами, преодолеть зависимость от импорта и серьезно занялись импортозамещением, — сказал глава государства. — Я думаю, что это большой кусок вашей работы в Беларуси с нашим правительством, чтобы определиться, как будем действовать дальше».

Президент высказал слова благодарности как лично Денису Мантурову, так и правительству, Президенту России за то, что российской стороной были профинансированы многие совместные импортозамещающие проекты. «Есть и такие знаковые, глобальные проекты, как финансирование и производство самолета “Освей”. Для нас это вообще, можно сказать, новая история. Мы также благодарны вам за это. Может быть, с этого самолета и начнется эра авиастроения в Беларуси», — заявил белорусский лидер.

«Вы — человек известный в этой сфере, в промышленности в том числе. Думаю, что ваша поддержка для нас будет очень важна», — добавил Президент.

Лукашенко Александр
экономика