Лукашенко не исключает увеличения объемов финансирования Россией совместных проектов с Беларусью

«Проектов достаточно. Даже больше, чем мы договаривались, объемов денег, которые Россия выделила в качестве кредитов. Возможно, мы договоримся о том, что Россия будет заинтересована в новых наших проектах и будет увеличено это финансирование. Но это уже будет в результате ваших переговоров (с представителями правительства Беларуси. — Прим. БЕЛТА)», — заявил глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что в последнее время с руководством России часто идет речь о том, что Западу не удалось поставить страны на колени и как-то прижать. «В этом, конечно, большая заслуга тех секторов экономики, которые вы возглавляете. Прежде всего — промышленность. Мы поставили перед собой амбициозную задачу, опять вместе с россиянами, преодолеть зависимость от импорта и серьезно занялись импортозамещением, — сказал глава государства. — Я думаю, что это большой кусок вашей работы в Беларуси с нашим правительством, чтобы определиться, как будем действовать дальше».
Президент высказал слова благодарности как лично Денису Мантурову, так и правительству, Президенту России за то, что российской стороной были профинансированы многие совместные импортозамещающие проекты. «Есть и такие знаковые, глобальные проекты, как финансирование и производство самолета “Освей”. Для нас это вообще, можно сказать, новая история. Мы также благодарны вам за это. Может быть, с этого самолета и начнется эра авиастроения в Беларуси», — заявил белорусский лидер.
«Вы — человек известный в этой сфере, в промышленности в том числе. Думаю, что ваша поддержка для нас будет очень важна», — добавил Президент.