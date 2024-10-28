Лукашенко не исключает увеличения объемов финансирования Россией совместных проектов с Беларусью

Александр Лукашенко отметил, что в последнее время с руководством России часто идет речь о том, что Западу не удалось поставить страны на колени и как-то прижать. «В этом, конечно, большая заслуга тех секторов экономики, которые вы возглавляете. Прежде всего — промышленность. Мы поставили перед собой амбициозную задачу, опять вместе с россиянами, преодолеть зависимость от импорта и серьезно занялись импортозамещением, — сказал глава государства. — Я думаю, что это большой кусок вашей работы в Беларуси с нашим правительством, чтобы определиться, как будем действовать дальше».