Лукашенко заявил о планах 5 декабря провести Высший госсовет Союзного государства

«От вашего визита многое зависит. Я это знаю. И мы с Президентом Путиным об этом говорили и ждем в правительстве России результатов вашего визита в Беларусь. Для того, чтобы, если будут какие-то вопросы к президентам, мы могли в ближайшее время их решить», — сказал Александр Лукашенко.
В связи с этим он заявил, что 5 декабря планируется провести заседание Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства. «Поэтому надо расставить все точки над i. Желательно, на ВГС. Чтобы и будущий, и последующий годы были понятными в сотрудничестве для Беларуси и России», — резюмировал белорусский лидер.