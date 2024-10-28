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Лукашенко заявил о планах 5 декабря провести Высший госсовет Союзного государства

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах 5 декабря провести Высший госсовет Союзного государства. Об этом он заявил на встрече с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Денисом Мантуровым, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«От вашего визита многое зависит. Я это знаю. И мы с Президентом Путиным об этом говорили и ждем в правительстве России результатов вашего визита в Беларусь. Для того, чтобы, если будут какие-то вопросы к президентам, мы могли в ближайшее время их решить», — сказал Александр Лукашенко.

В связи с этим он заявил, что 5 декабря планируется провести заседание Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства. «Поэтому надо расставить все точки над i. Желательно, на ВГС. Чтобы и будущий, и последующий годы были понятными в сотрудничестве для Беларуси и России», — резюмировал белорусский лидер.

Лукашенко Александр