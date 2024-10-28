Лукашенко заявил о планах 5 декабря провести Высший госсовет Союзного государства

«От вашего визита многое зависит. Я это знаю. И мы с Президентом Путиным об этом говорили и ждем в правительстве России результатов вашего визита в Беларусь. Для того, чтобы, если будут какие-то вопросы к президентам, мы могли в ближайшее время их решить», — сказал Александр Лукашенко.