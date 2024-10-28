Лукашенко предлагает преодолеть недомолвки с Россией в сфере производства легковых автомобилей

«Ни для кого не секрет, мы должны защищать свой рынок. Чтобы не попасть из огня да в полымя, как я часто говорю. Наши коллеги это понимают прекрасно. Пути сотрудничества с такими государствами обозначены, они есть. Чтобы не получилось так, как с западниками — ушли, все бросили — “Работать не будем”. Правда, ушли — спасибо, пусть уходят. Компетенции, люди остались. Сырья и ресурсов у нас хватает. Будем производить и замещать их товары своими», — добавил Александр Лукашенко.