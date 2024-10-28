Лукашенко: Западу не удалось поставить нас на колени

Об этом он рассказал в понедельник во Дворце Независимости на встрече с первым вице-премьером правительства РФ Денисом Мантуровым.
«Денис Валентинович, мы в последнее время много с россиянами, с руководством России говорим о том, что Западу так и не удалось нас на колени поставить, прижать, наклонить. И в этом большая заслуга тех секторов экономки, которые вы возглавляете, прежде всего, промышленности».
Он также поблагодарил правительство и президента РФ Владимира Путина за то, что Россия профинансировала многие совместные импортозамещающие проекты.
«Есть такие знаковые, глобальные проекты, как финансирование производства самолета “Освей”. Для нас это вообще, можно сказать, новая история. Может, с этого самолета и начнется эра самолетостроения в Беларуси», — сказал глава государства.
По его словам, Беларусь и Россия поставили перед собой амбициозную задачу — преодолеть зависимость от импорта и серьезно занялись импортозамещением.
«Проектов достаточно, даже больше, чем мы договаривались, объемов денег, которые Россия выделила в качестве кредитов. Возможно, мы договоримся, что Россия будет заинтересована в новых наших проектах и будет увеличено это финансирование, но это уже будет в результате ваших переговоров».
Он напомнил, что Минск и Москва «открывали новую эру в производстве автомобилей» в республике.
«Это тоже очень важный вопрос. Вы в России больше, чем кто-либо, понимаете в этом деле. Хотелось бы, чтобы те недопонимания или какие-то недомолвки, можно сказать, в связи с импортозамещением по легковым автомобилям мы могли преодолеть, и на нашем совместном рынке мы б производили и российские, и белорусские автомобили», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что Беларусь и Россия должны защищать свой рынок.
«Чтобы не попасть из огня да полымя. (…) Наши коллеги это понимают прекрасно, пути сотрудничества с такими государствами есть, они обозначены. Чтобы не получилось так, как с западниками — ушли, все бросили, работать не будем. Правда, ушли — спасибо, компетенции и люди остались, сырья и ресурсов у нас хватает, будем производить и замещать их товары своими», — сказал Лукашенко.
При этом он подчеркнул, что от визита Мантурова в Минск много зависит.
«Я это знаю. И мы с президентом Путиным об этом много говорили и ждем результатов вашего визита в Беларусь. Если будут какие-то вопросы к президентам, мы могли это решить».
Глава государства напомнил, что 5 декабря пройдет ВГС и «надо расставить все точки над i».