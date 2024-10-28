Лукашенко: Западу не удалось поставить нас на колени

«Чтобы не попасть из огня да полымя. (…) Наши коллеги это понимают прекрасно, пути сотрудничества с такими государствами есть, они обозначены. Чтобы не получилось так, как с западниками — ушли, все бросили, работать не будем. Правда, ушли — спасибо, компетенции и люди остались, сырья и ресурсов у нас хватает, будем производить и замещать их товары своими», — сказал Лукашенко.