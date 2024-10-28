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Зеленский заявил о поддержке России участниками БРИКС

Страны-участницы саммита БРИКС поддерживают Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Источник: AP 2024

По его словам, нейтральность в российско-украинском конфликте — это поддержка российской стороны.

«Считаю, что те, кто был на саммите БРИКС и говорил о своей нейтральности, говорил о том, что хочет помочь разрешению этого конфликта, выглядят более пророссийскими», — сказал президент.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш отметил важность саммита БРИКС и назвал Казанский кремль чудом света. По его словам, все саммиты, на которых происходит единение стран, очень важны, потому как благодаря этому решаются глобальные проблемы в мире.