Минобороны Норвегии продолжает поддерживать связь с Россией

«У нас также никогда не было войны с русскими, которые помогли освободить северную часть Норвегии в конце Второй мировой войны… После начала российского вторжения на Украину наши контакты с Москвой были очень ограничены, хотя мы поддерживаем с ними связь», — рассказал министр в интервью польской газете Rzeczpospolita.
Он уточнил, что не видит перспектив скорого урегулирования военного конфликта на Украине. По его словам, каждая сторона конфликта «рассчитывает на прорыв, который пойдет им на пользу». «У русских больше войск и больше оружия. С другой стороны, украинцы лучше обучены и имеют более качественное оружие», — считает Грам.
В августе правительство Норвегии объявило о передаче ВСУ технологии производства боеприпасов калибра 155 мм, разработанных норвежско-финской оборонной группой компаний Nammo. В октябре канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия, Бельгия, Дания и Норвегия до конца года предоставят Украине пакет вооружения на сумму €1,4 млрд.