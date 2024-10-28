Минобороны Норвегии продолжает поддерживать связь с Россией

«У нас также никогда не было войны с русскими, которые помогли освободить северную часть Норвегии в конце Второй мировой войны… После начала российского вторжения на Украину наши контакты с Москвой были очень ограничены, хотя мы поддерживаем с ними связь», — рассказал министр в интервью польской газете Rzeczpospolita.