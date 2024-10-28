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Прокуратура Краснокамска требует отставки главы муниципалитета

Как стало известно «Ъ-Прикамье», прокуратура Краснокамска направила в думу акт прокурорского реагирования, в котором надзорный орган требует принять решение о прекращении полномочий главы городского округа Игоря Быкариза.

Источник: Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», позиция надзорного органа мотивирована возможным нарушением главой антикоррупционного законодательства. Источники, близкие к думе, эту информацию подтвердили.

Ранее стало известно, что следственный комитет проводит в отношении господина Быкариза доследственную проверку на предмет возможного злоупотребления полномочиями. Ранее местная прокуратура установила, что весной этого года в муниципальном Краснокамском краеведческом музее состоялась выставка картин Игоря Быкариза. По мнению надзорного органа, мероприятие было проведено для главы бесплатно, хотя это противоречит уставу музея.

Прокуратура