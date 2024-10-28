Прокуратура Краснокамска требует отставки главы муниципалитета

Ранее стало известно, что следственный комитет проводит в отношении господина Быкариза доследственную проверку на предмет возможного злоупотребления полномочиями. Ранее местная прокуратура установила, что весной этого года в муниципальном Краснокамском краеведческом музее состоялась выставка картин Игоря Быкариза. По мнению надзорного органа, мероприятие было проведено для главы бесплатно, хотя это противоречит уставу музея.