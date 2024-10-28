Бочаров рассказал, на что потратили в регионе 209 млрд рублей

— На сегодня в работе уже находятся 156 из 248 мероприятий, намеченных в рамках приоритетных проектов развития региона. Работа идет в плановом порядке. При этом по части объектов существует необходимость ускорения проводимых работ в целях обеспечения их ввода в установленные сроки. Но при этом обращаю ваше внимание, что качество выполняемых работ должно соответствовать заданным параметрам, — подчеркнул губернатор.