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Бочаров рассказал, на что потратили в регионе 209 млрд рублей

Губернатор Волгоградской области 28 октября провел совещание, на котором обсудил с участниками задачи по завершению текущих проектов развития, а также планы на предстоящие 10 лет.

Источник: РИА "Новости"

Как было озвучено Андреем Бочаровым, за год в регионе на региональные проекты направили 209 млрд рублей.

— В текущем году мы завершаем реализацию 48 региональных проектов развития, на которые из различных источников направлено более 209 млрд рублей, в том числе порядка 37 млрд рублей направлено на завершение работ на объектах социально-экономической сферы в этом году, — сообщил глава Волгоградской области. — Привлечение беспрецедентных по объемам средств позволило существенно обновить социально-экономическую инфраструктуру и заложить основу для дальнейшего развития региона и муниципальных образований Волгоградской области.

По словам Андрея Бочарова, созданная социально-экономическая инфраструктура к этому дню позволила волгоградской области приступить к реализации программы развития на новый десятилетний период — до 2034 года.

— На сегодня в работе уже находятся 156 из 248 мероприятий, намеченных в рамках приоритетных проектов развития региона. Работа идет в плановом порядке. При этом по части объектов существует необходимость ускорения проводимых работ в целях обеспечения их ввода в установленные сроки. Но при этом обращаю ваше внимание, что качество выполняемых работ должно соответствовать заданным параметрам, — подчеркнул губернатор.

Для своевременного завершения реализации проектов развития Волгоградской области и организации работ на следующий период глава региона поставил ряд задач:

обеспечить в установленные сроки ввод объектов и проектов, намеченных на 2024 год, и выполнение запланированных объемов работ по переходящим объектам, сдача которых намечена в 2025-м и последующие годы;

продолжить контроль достижения целевых показателей нацпроектов, а также полное освоение выделенных средств в текущем году и в целом по итогам 6-летнего цикла реализации национальных проектов;

продолжить плановую работу по контрактации объектов и проектов развития следующего трехлетнего цикла 2025−2027 гг. и проектирование объектов следующих лет;

предусмотреть в полном объеме в консолидированном бюджете региона средства для продолжения и завершения строительства всех запланированных объектов;

быть в готовности к заключению соглашений с федеральными министерствами и ведомствами по финансированию, контрактации и реализации нацпроектов нового цикла.

бюджет