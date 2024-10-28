Бочаров рассказал, на что потратили в регионе 209 млрд рублей

Как было озвучено Андреем Бочаровым, за год в регионе на региональные проекты направили 209 млрд рублей.
— В текущем году мы завершаем реализацию 48 региональных проектов развития, на которые из различных источников направлено более 209 млрд рублей, в том числе порядка 37 млрд рублей направлено на завершение работ на объектах социально-экономической сферы в этом году, — сообщил глава Волгоградской области. — Привлечение беспрецедентных по объемам средств позволило существенно обновить социально-экономическую инфраструктуру и заложить основу для дальнейшего развития региона и муниципальных образований Волгоградской области.
По словам Андрея Бочарова, созданная социально-экономическая инфраструктура к этому дню позволила волгоградской области приступить к реализации программы развития на новый десятилетний период — до 2034 года.
— На сегодня в работе уже находятся 156 из 248 мероприятий, намеченных в рамках приоритетных проектов развития региона. Работа идет в плановом порядке. При этом по части объектов существует необходимость ускорения проводимых работ в целях обеспечения их ввода в установленные сроки. Но при этом обращаю ваше внимание, что качество выполняемых работ должно соответствовать заданным параметрам, — подчеркнул губернатор.
Для своевременного завершения реализации проектов развития Волгоградской области и организации работ на следующий период глава региона поставил ряд задач:
обеспечить в установленные сроки ввод объектов и проектов, намеченных на 2024 год, и выполнение запланированных объемов работ по переходящим объектам, сдача которых намечена в 2025-м и последующие годы;
продолжить контроль достижения целевых показателей нацпроектов, а также полное освоение выделенных средств в текущем году и в целом по итогам 6-летнего цикла реализации национальных проектов;
продолжить плановую работу по контрактации объектов и проектов развития следующего трехлетнего цикла 2025−2027 гг. и проектирование объектов следующих лет;
предусмотреть в полном объеме в консолидированном бюджете региона средства для продолжения и завершения строительства всех запланированных объектов;
быть в готовности к заключению соглашений с федеральными министерствами и ведомствами по финансированию, контрактации и реализации нацпроектов нового цикла.